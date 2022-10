L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta: "Ha giocatori bravi, un’organizzazione che mette in difficoltà chiunque. E’ stimolante giocare contro l’Atalanta per tanti motivi. E’ una squadra di alto livello ed è la bestia nera del Sassuolo. Abbiamo le attitudini e i mezzi per metterli in difficoltà. Non so se sarà una partita diversa dal solito, i numeri possono essere smentiti da una singola partita. Sicuramente sarà una partita difficile per noi e vorrei che lo sia anche per l’Atalanta".



Dionisi ha annunciato anche i recuperi completi di alcuni calciatori: "Adesso posso dirlo con sicurezza, sia Berardi che Traorè faranno parte dei giocatori a disposizione. Vedremo poi come, dove e quando. Frattesi? Sta bene, si è allenato, ha avuto bisogno di un po’ di recupero. Contro l’Inter spendi un po’ di più e Davide è un giocatore generoso che ha speso tanto ma si è allenato regolarmente. Sarà disposizione. Titolare? È da vedere".



Sul ballottaggio Pinamonti-Alvarez: "Io alleno un gruppo e tutti gli allenatori mettono in campo la formazione migliore per vincere. In campo vanno i migliori in quel momento. Non è una questione di minutaggio. Pinamonti ha fatto la sua partita e ha messo in difficoltà l’Inter. Lui con Alvarez può essere un’opzione per il futuro, ci dobbiamo lavorare perché nel caso andremmo a togliere qualcosa a centrocampo".