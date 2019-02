Il giocatore della Fiorentina Luis Muriel - autore di quattro reti dal suo arrivo in maglia viola - ha rilasciato un'intervista a La Nazione.



ATTACCO - «Da lontano leggevo che la squadra aveva qualche problema realizzativo, forse aveva solo bisogno di credere di più alle proprie possibilità. Anche io avevo bisogno di un gruppo che mi accogliesse con questa fiducia. Gli ultimi risultati hanno fatto scattare qualcosa che prima magari era nascosto, compresso, ora siamo più convinti delle nostre possibilità».



EUROPA - «Questa Fiorentina può permettersi di sognare tutto. Poi tutti sappiamo quanto sia corta la classifica, in fondo siamo solo a cinque punti dal quarto posto. Per cui dobbiamo crederci, giocando sempre con umiltà».



FISICO - «Questa storia davvero è stata un peso per me. Ora ci sorrido, ma se ripenso a quando Guidolin disse quella famosa frase... Ogni volta che giocavo male, dicevano che era colpa della mia forma fisica scadente, ma non era vero. L’ultima parola poi spetta al campo, certo però che ho continuato a pagare duramente per quelle parole».



RONALDO 'IL FENOMENO' - «2015, stiamo uscendo per andare a giocare e dall’ascensore sbuca lui e io mi paralizzo per l’emozione. Cuadrado lo capisce e riesce a trascinarmi di fronte a lui, mi vergognavo come un bambino. Arrivo lì e non spiccico parola, Juan nel frattempo ci scatta una foto e quello è l’unico ricordo che ho dell’incontro con il vero Ronaldo».