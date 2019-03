Quando la Fiorentina ha programmato la stagione in corso, il mercato è stato all'insegna dei prestiti. Certo della permanenza è Luis Muriel, arrivato durante la sessione invernale e che sarà riscattato per una cifra che si aggira intorno ai tredici milioni di euro. Come riportato da Il Corriere dello Sport, chi invece non sarà riscattato è Marko Pjaca, reduce da una deludente stagione e invischiato in un infortunio grave ai legamenti del ginocchio sinistro. Kevin Mirallas - sette milioni di euro il costo del suo cartellino - vive nel limbo e si gioca tutto nel finale di stagione. Discorso diverso per Edimilson Fernandes, la cui permanenza - nove milioni di euro per riscattarlo - dipenderà anche dalla presenza o meno di Stefano Pioli sulla panchina viola il prossimo anno. Pietro Terracciano e Gerson, invece, sono arrivati in prestito secco da Empoli e Roma.