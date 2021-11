Vedat Muriqi può tornare al su ex club: il Fenrbahce. Nell'ultimo periodo si è parlato molto di un soluzione in uscita della punta kosovara della Lazio per via dello scarso utilizzo. Fanatik riporta che la strada più percorribile per il suo futuro porta a Istanbul. La società turca ha problemi di finalizzazione e il Pirata potrebbe risolvere il problema, visto che grazie ai 17 gol in 36 era stato scelto dalla Lazio come vice Immobile investendo 20 milioni di euro.