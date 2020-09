Vedat Muriqi è positivo al coronavirus. La notizia è confermata e ha subito allarmato la Lazio che però si è immediatamente attivata per mettere in atto protocolli di sicurezza che non intaccassero la squadra.



Il centravanti turco è immediatamente tornato in Turchia dove sosterrà il periodo di quarantena che lì è di 10 giorni e non di 14 come per l'Italia. Al momento della firma, senza mascherina era stato in contatto con il ds Igli Tare che però già venerdì scorso è stato sottoposto al tampone che è risultato negativo.



Nella giornata di martedì Tare e altri componenti dello staff si sottoporranno al secondo giro di tamponi, mentre non c'è preoccupazione per il resto della squadra dato che il centravanti non era entrato in contatto con nessun elemento dell'organico a disposizione di Simone Inzaghi.