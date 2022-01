Molto probabilmente non sarà Muriqi il rinforzo per l'attacco dell'Hull City. A scriverlo è il portale ​hulldailymail.co.uk. Il club inglese, che attualmente milita in Championship e lotta per la salvezza, vorrebbe prelevare il centravanti della Lazio in prestito con diritto di riscatto. Formula che si tramuterebbe in obbligo solo una volta assicurata la permanenza della squadra nell'equivalente del nostro campionato di Serie B.



Lotito e Tare non sono d'accordo. La società biancoceleste non è disposta a cedere il cartellino a titolo temporaneo, preferendo invece monetizzare subito la cessione per rientrare della spesa di 17,5 milioni di euro sostenuta nel 2020 per acquistare il kosovaro dal Fenerbahce.