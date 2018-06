Si raffredda la pista che porta a Meret dell’Udinese per sostituire Marco Sportiello in casa Fiorentina. Le parti si sono lasciate al tavolo della trattativa separati dalla cifra di venti milioni di euro - come riportato da Tuttosport - che i bianconeri hanno sparato alla società viola per arrivare al giocatore. Un prezzo fuori portata per la società toscana, che valuta anche altri elementi. Su Meret c'è anche il Napoli, ma non solo.