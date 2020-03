Juan Musso è nella lista dell'Inter da mesi. Lo abbiamo raccontato più volte su Calciomercato.com, il portiere argentino che sta vivendo anni di alto livello all'Udinese è tra i preferiti della dirigenza che studia l'idea per prenderlo già nella prossima estate: è gradito fin dai tempi del Racing, si è confermato in Italia e l'Inter lo ha sondato più di una volta per studiare la strategia in vista della prossima estate, quando Musso sarà un pezzo pregiato della costosa bottega della famiglia Pozzo.





SCAMBIO E IPOTESI - L'Inter vorrebbe bloccarlo in ogni caso, che sia l'opzione per farlo arrivare subito da vice Handanovic oppure lasciarlo un altro anno in Friuli. Di certo, Musso piace anche ad altre società (soprattutto all'estero) quindi non è una corsa scontata, semplice né economica; l'idea di uno scambio non va esclusa, perché all'Udinese piace molto Radu (ma l'Inter non ha ancora deciso il suo destino) mentre un altro nome gradito è Federico Dimarco, attualmente in prestito al Verona. Tutte opzioni di cui si discuterà presto, perché Musso ha potenziale e l'Inter vuole metterci le mani.