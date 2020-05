Juan Musso, portiere dell’Udinese, obiettivo di mercato dell’Inter, parla a TNT Sport, toccando proprio l’argomento mercato: “Il mercato dei portieri è cambiato negli anni, ora valgono di più. Io penso a fare le cose per bene e a concentrarmi giorno dopo giorno: tutto questo mi ha portato a ottenere buoni risultati . Sono molto contento dell'interessamento dell'Inter, è una cosa che mi motiva a prescindere da come finisca. Il mercato è fermo come il calcio, non sappiamo nemmeno se finirà il campionato. L'Inter è una squadra con molta storia nel calcio mondiale, mi motiva già averla come rivale".