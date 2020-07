Ieri non ha blindato la porta, perché un gol, da, lo ha preso. Però si è messo a volare, come al solito, quelle (poche) volte che laha preso la porta. Specialmente con il connazionale, Juan, portiere dell', si è esaltato: prima deviando in calcio d'angolo un tiro mancino, poi, nella ripresa, bloccando un altro sinistro del 10 della Juventus, bloccandolo con una facilità disarmante.L'Inter ci pensa per il dopo, anche se i costi, a oggi, sono proibitivi, con una valutazione di poco inferiore ai 30 milioni di euro; nel frattempo il portiere cresciuto adcon ilpara e trascina l'Udinese verso la salvezza, ergendosi al top in una speciale classifica della Serie A: quella dei clean sheet.(dati Kickest).Non c'è niente di più bello, per un portiere, di non subire gol e mantenere la porta, sua dolce metà nel rettangolo di gioco, inviolata. Elo fa meglio di tutti: in Italia nessuno è come lui. I Mussi volanti, ai tempi dei derby tra Hellas e Chievo, erano i giocatori clivensi.