Musso o Carnesecchi: chi gioca nell'Atalanta

Da quando Carnesecchi è tornato all'Atalanta dal prestito alla Cremonese, Gian Piero Gasperini sta alternando il portiere classe 2000 all'argentino Musso, preso per 20 milioni di euro dall'Udinese nell'estate 2021 (era cercato anche dall'Inter). In questa stagione l'allenatore non ha ancora scelto un titolare fisso per la porta nerazzurra: la prima parte della stagione l'ha giocata Musso, da metà dicembre a oggi tra i pali c'è quasi sempre Carnesecchi; l'unica eccezione è l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo.



IL FUTURO DI MUSSO - Non ci sono motivi particolare per i quali l'allenatore stia scegliendo l'ex Cremonese, la scelta è puramente tecnica così come per lo stesso motivo all'inizio giocava Musso. In estate la società farà delle valutazione per capire come gestire i due portieri in chiave mercato. La dirigenza era pronta a trattare un'eventuale cessione di Musso per confermare Carnesecchi tra i pali, ma né in estate né nel mercato di gennaio sono arrivate offerte concrete per il giocatore.



IL FUTURO DI CARNESECCHI - Non è escluso che alla fine a partire possa essere il portiere italiano a lasciare Bergamo. Per Carnesecchi si era informato l'Empoli dopo la cessione di Vicario al Tottenham ma i costi dell'operazione erano troppo alti, la Juventus lo tiene d'occhio da un po' e monitora il futuro del giocatore. E' lì, alla finestra. Consapevole che potrebbe essere lui il profilo ideale per il dopo Szczesny, ma per convincere l'Atalanta a farlo partire servirà una proposta importante.