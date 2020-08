Tra i nomi accostati alper la fascia mancina c'è quello diterzino sinistro classe '99 di proprietà della. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha rilasciato un'intervista il suo procuratore,Queste le sue parole:- "È un terzino sinistro, un calciatore capace di fare tutta la fascia e ricoprire quel ruolo sia in un 4-4-2 che in un 3-5-2. Per me è assolutamente pronto per fare il salto in una grande lega. È ancora giovane, certo, e anche il campionato ucraino non è una competizione di primo livello, ma alla sua età è già un elemento importante nella nazionale. E poi con la Dinamo ha anche maturato la giusta esperienza nelle coppe europee, come i preliminari di Champions League o la fase finale dell’Europa League. Quindi per me, sì: Vitaliy è un calciatore completo e pronto per il grande salto".- "Se dovessi compararlo a qualcuno? A nessuno, ha uno stile di gioco unico. È uno estremamente fisico, bravo nel gioco aereo, ma allo stesso tempo anche molto tecnico. È bravo ad attaccare partendo dalle retrovie, senza sacrificare mai la fase difensiva. Per questo c’è grande interesse su di lui.- "Può giocare lì, ma non credo sia la posizione migliore per lui. Chi cerca un difensore centrale, è meglio che guardi ad un’altra opzione. È un terzino sinistro ed è nato per ricoprire quel ruolo".- "Qui in Ucraina si legge moltissimo tra Mykolenko ed il Napoli, ma ad oggi non ho mai avuto contatti con loro. Posso dire con certezza che c’è molto interesse su Vitaliy, tanti club chiedono continuamente informazioni per lui. Per quanto riguarda il Napoli, però, ripeto: ad oggi non c’è nulla di concreto, non ho mai avuto contatti con il club azzurro. Se la Serie A sia il campionato ideale per lui? Assolutamente sì. È un campionato davvero interessante, uno dei migliori per le caratteristiche di Vitaliy. E il Napoli di Gattuso, ovviamente, è un grandissimo club, che lotta per i vertici e che ha tanti elementi importanti. A tanti giocatori piacerebbe giocare lì".- "La Dinamo Kiev lo reputa un calciatore estremamente importante, ma nel mercato si sa: chiunque può partire con la giusta offerta. Quindi, restiamo aperti a tutto. Il club comprende bene che anche il volere del ragazzo sarà fondamentale e che difficilmente si può trattenere un giovane promettente come lui, quando si profilano offerte importanti, dai top club dei principali campionati in Europa. A quel punto, poi, starà alla Dinamo fare il prezzo e decidere il da farsi, e con la giusta proposta ed il giusto club, credo sia possibile vedere Mykolenko in partenza da Kiev già quest’anno".