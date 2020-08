La situazione terzini in casa Napoli vive una situazione di stallo. Ghoulam, Hysaj e Malcuit potrebbero salutare e dare vita ad una vera e propria rivoluzione. Dei tre, Ghoulam è il più lontano dal Napoli in questo momento: presto potrebbe arrivare la cessione al Wolverhampton, in pole per sostituirlo c'è il giovane Karbownik. La situazione più complicata, invece, è legata a Hysaj, con il suo contratto che scadrà tra dieci mesi. L'agente del terzino albanese, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno: "Hysaj vorrebbe restare ancora un anno con Gattuso che gli ha dato fiducia, ma è complicato raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto, c'è molta distanza tra le parti".