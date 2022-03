Vitalyi Mykolenko, terzino ucraino dell'Everton, ha attaccato ancora il capitano della nazionale russa, l'attaccante Artem Dzyuba:



"C'è molta tensione ma odio queste persone. Ho scritto per la prima volta a Dzyuba in privato sui social, era il primo giorno di guerra. Dopo due o tre giorni ho capito che era stato inutile, non ha risposto. Eppure è il capitano della Nazionale. Anche l'informazione è molto importante; se i giocatori russi ci sostenessero, le persone li ascolterebbero e si sarebbero potute salvare centinaia di vite umane. Ma non lo capiscono, non so cosa ci sia nella loro testa. Nessuno li metterà in prigione! Solo Smolov ha parlato in modo chiaro e per questo ho grande rispetto per lui, perché non ha avuto paura. Dzyuba invece mi ha bloccato le telefonate e anche i social".