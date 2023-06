La Roma è sicura di avere Evan N'Dicka in pugno e pensa già al giorno delle visite mediche, che il club giallorosso avrebbe già fissato per il 15 giugno. E anche dall'entourage del giocatore arrivano conferme in tal senso: in scadenza di contratto il 30 giugno con l'Eintracht Francoforte, il classe 1999 ha deciso di lasciare il club con il quale gioca dal 2018, dopo il periodo di crescita fra le fila dell'Auxerre. Difensore centrale di buona prospettiva, N'Dicka negli ultimi mesi ha attirato su di sé l'attenzione di alcuni club importanti in tutta Europa, garantendo alla fine la sua preferenza alla Roma.



LE CIFRE - Fra N'Dicka e la società giallorossa c'è un accordo per un quinquennale da 2,8 milioni a stagione bonus compresi, e il giocatore intende mantenere la parola data a José Mourinho. Alla dirigenza del club capitolino ora non resta che completare l’opera, ufficializzando il secondo ingaggio a costo zero di questa sessione: N’Dicka, francese di origini camerunesi, seguirà in ordine cronologico Houssem Aouar, francese di origine algerina.



IL MILAN - Nelle ultime ore, dopo il ribaltone dirigenziale, su N'Dicka si è fiondato anche il Milan: dall'ambiente rossonero filtra qualche spiraglio per un sorpasso al fotofinish sulla Roma, che da parte sua ostenta sicurezza. Dal fronte capitolino non ci sono dubbi: dal 1° luglio N'Dicka sarà a Trigoria, ma il Milan non si arrende ancora e il mercato insegna che fino a quando non si mette nero su bianco può sempre accadere di tutto.