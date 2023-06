In questi minutiattraverso un comunicato: "Questo il comunicato del club tedesco: "Il 23enne difensore centrale non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a fine stagione, e lascerà l'Eintracht Francoforte dopo cinque anni. Nell'estate del 2018, Evan Ndicka è passato dall'AJ Auxerre dalla Ligue 2 all'Eintracht e sapeva già come convincere nella sua prima stagione da titolare. Il francese ha collezionato 36 presenze ufficiali nella stagione 2018/19, di cui nove in UEFA Europa League. Complessivamente, il difensore può vantare 183 partite ufficiali con l'Eintracht con 15.820 minuti di gioco. Il piede sinistro ha segnato dodici gol e dieci assist. Ndicka ha celebrato il suo più grande momento sportivo quando ha vinto la UEFA Europa League 2022, quando ha giocato 100 minuti nella finale contro i Rangers FC (6:5 ai rigori). Nella passata stagione, Ndicka ha giocato 44 partite ufficiali (due gol). In UEFA Champions League ha giocato tutte le partite".- Il giocatore lascia il club tedesco per fine contratto ed è pronto a dire sì alla Roma: sul tavolo c'è un contratto già pronto da cinque anni,: due affari chiusi per i quali manca solo l'ufficialità, poi si lavorerà anche sulle uscite per raggiungere l'obiettivo di 30 milioni di plusvalenze entro fine mese. Un altro nome a zero sul quale la Roma sta già lavorando è Youri Tielemans, già ufficialmente svincolato dal Leicester.