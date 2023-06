La Roma si porta avanti con il lavoro: per il 15 giugno, cioè giovedì prossimo, sono state prenotate le visite mediche di Evan N’Dicka, difensore centrale mancino che si è appena liberato dall’Eintracht come anticipato da il Corriere dello Sport. Una mossa per allontanare i tentativi del Milan che in queste ore ha provato a inserirsi per il francese senza però trovare grandi spiragli. N'Dicka, infatti, da settimane ha un accordo totale con la Roma per un quinquennale da 2,8 milioni a stagione bonus compresi e intende mantenere la parola con Mourinho. Ora non resta che completare l’opera, ufficializzando il secondo ingaggio a costo zero di questa sessione: N’Dicka, francese di origini camerunesi, seguirà in ordine cronologico Houssem Aouar, francese di origine algerina.