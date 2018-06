L'indiscrezione che vuole Javier Pastore vicino al Napoli rappresenta l'ennesimo rumor di mercato che accosta un top player ad un club che annovera un top sulla panchina e che diventa naturale attrattiva per altri calciatori di grande spessore. Un livello che va a prevedere trattative pressanti, fatte di dettagli e spesso anche di formalità particolari. Quando al centro di certi affari ci sono agenti come Marcelo Simonian (storico procuratore di Pastore) ogni particolare conta: Simonian è abituato a chiudere i suoi assistiti a società come Psg o United, servono cliché da albergo a 5 stelle.

Se il quadro può esser definito in questi termini, allora. Perché sono ancora tanti i sussurri, quelli pronunciati a mezza bocca, che parlano di un direttore sportivo ancora acerbo per certi palcoscenici, che malignano su una mancanza di contatti top-level. Facile parlare, altro conto è lavorare in una società dove non hai potere di firma ma dove sei costretto ad imbastire decine di contatti per strappare un contratto. Essere il ds del Napoli non è semplice, anche perché quasi mai puoi spiegare il tuo operato, motivare le scelte e render noto qualche problema.. Il compito di Giuntoli sarà fondamentale in quello che quelli bravi in latino chiamano labor lime, quel lavoro di rifinitura di altissima diplomazia. È pronto un ds che solo da tre anni frequenta l'élite del calcio continentale?. Avere una risposta il 4 giugno è impossibile:. In un così complesso momento di transizione, sarà fondamentale che il patron dia fiducia e poteri al suo direttore sportivo: una novità in casa Napoli che però diventa determinante se si ha voglia di arrivare a certi calciatori. Al termine di queste due sessioni di mercato, poi, si tireranno le somme: solo allora si capirà se il Napoli si ritroverà in casa un direttore di livello europeo o se il processo di internazionalizzazione voluto da De Laurentiis dovrà prevedere un nuovo ds.