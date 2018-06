Le indiscrezioni sulla trattativa per il riscatto di Yuto Nagatomo tra Galatasaray e Inter arrivano anche nel ritiro della nazionale giapponese in Russia. E adesso, è proprio il terzino giapponese a esprimersi sulla questione: "Prima dicono che il Galatasaray ha trovato l'accordo con l'Inter, poi che questo accordo non c'è. Tutto quello che succede sono notizie nuove per me. Ma è una questione che riguarda il club, io in questo momento sono concentrato solo sul Mondiale".