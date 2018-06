Yuto Nagatomo vuole lasciare l'Inter in maniera definitiva. In un’intervista rilasciata ad Habertürk.com, il giapponese ha parlato del suo futuro: "Ho dato il mio cuore al Galatasaray, spero che l’Inter mi lasci andare. Ho trovato amore e rispetto che non mi aspettavo di trovare, anche la mia famiglia adora Istanbul". Al momento i due club stanno cercando l'accordo, ma la cifra richiesta dall'Inter è superiore a quella offerta dal Galatasaray: ballano circa 2 milioni.