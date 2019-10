El futbolista japonés Yûto Nagatomo aparecerá como personaje en el especial de ‘Captain Tsubasa’ que se emitirá en Japón en el programa ‘FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!’. Este especial que podrá verse el 3 de noviembre pic.twitter.com/WnJAzaDykI — Viva Er Manga (@VivaErManga) October 21, 2019

Special guest in. Traecco... Yuto. Il terzino giapponese, ora alma visto in Italia con le maglie di, sarà protagonista di un episodio speciale, fuoriserie, il primo a essere prodotto dal 1994, e che verrà trasmesso nel corso della puntata(FNS 27 Ore in TV: gli Sport Giapponesi sono Forti!), una maratona sportiva di più di 24 ore.Yoichi, autore del manga, farà incontrare Nagatomo e Hutton 8Tsubasa) in una storia inedita, incentrata sui Tesori Nazionali Umani. Ennesimo remake, quindi, di, che arriverà prossimamente su, con i nomi giapponesi e non europeizzati. Con i personaggi e gli amici di sempre.