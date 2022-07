Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti dopo la partita amichevole giocata contro il Manchester City negli Stati Uniti, a Lambeau Field. Nell'occasione, ha parlato dello stato di forma di de Ligt, considerato ancora deficitario: "Gli ho parlato dopo l'allenamento e ha detto che l'allenamento è stato il più duro degli ultimi quattro anni. Allo stesso tempo, è stato duro, ma non così duro. Normale per il dottor Broich. Non ha giocato molti minuti la scorsa stagione, e ho sentito che in Italia poi non è facile tenersi in forma. Dobbiamo lavorare duramente con lui...".