I pezzi di un puzzle che si sta pian piano completando. Sembra tutto fatto apposta nelle tempistiche e nei presupposti, ma si tratta solo di una clamorosa e probabilmente felice coincidenza. Nei giorni in cui Antonio Conte torna in Italia, lasciando gli allenamenti del Tottenham a Stellini e Mason in attesa di un esonero che adesso sembra inevitabile, il Bayern Monaco caccia Julian Nagelsmann affidandosi a Tuchel per il finale di stagione. Risultato: club ambizioso (quasi) libero, allenatore rampante libero.



LEVY OSSERVA - Prima del terremoto a Monaco di Baviera, a Londra si pensava già alle soluzioni in caso di addio immediato a Conte: non molte, per la verità. Almeno non a ridosso di aprile, con una stagione da terminare. Luis Enrique e soprattutto Mauricio Pochettino, profilo molto gradito dalle parti del Nord della Capitale inglese e già allenatore degli Spurs dal 2014 al 2019, prenderebbero le redini solo a partire dalla nuova stagione, costringendo Ryan Mason, uomo di fiducia, a traghettare nuovamente il club. Il patron Levy non ne è del tutto convinto.



PIU' DI UN LAVORO - Secondo il Telegraph, Nagelsmann avrebbe pure una certa simpatia per il Tottenham, tanto da custodire nell'armadietto di casa una maglietta degli Spurs, una di quelle più economiche, fatte per essere indossate dai tifosi e non dai calciatori (replica shirts, si chiamano in inglese). L'opzione Nagelsmann verrà esplorata a dovere nei dettagli economici e tecnici, il puzzle sembra poter completarsi, per provare ad aggiungere qualche trofeo a una bacheca che nemmeno Conte ha saputo rinfrescare.