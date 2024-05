Germania, Nagelsmann: 'Ho pagato l'arbitro per far eliminare il Bayern Monaco'

, ha parlato di molti temi nella sua conferenza stampa tenuta su YouTube dopo la pubblicazione dei 27 convocati per l'Europeo: "Devo cercare di mettere insieme i 26 più adatti. Crediamo che i giocatori svolgano il ruolo in cui vengono impiegati nel miglior modo possibile. A marco siamo stati coraggiosi e abbiamo valutato l'ambiente di lavoro anche con altri dipendenti che sono lì da molto tempo. Il loro feedback è stato che fosse l'ambiente migliore che avessero da anni. Ho la sensazione che possiamo vincere l'Europeo".

"Antonio gioca da molto tempo ad alti livelli nel Real Madrid e questa è una cosa incredibilmente buona. Quando abbracci Kroos invece è come se abbracciassi l'acciaio. Lui vuole essere del gruppo e questo è un bene perché non voglio giocatori che hanno bisogno di più riposo e recupero del solito. Saremo sicuri di controllare il carico dopo una stagione così lunga per lui, ma di solito è in ottima forma. Spero che Toni aiuti tutti i giocatori. Se lo incontrassi per strada, non penseresti che sia uno dei giocatori di maggior successo al mondo. È con i piedi per terra e fa parte del gruppo. Ci darà molto".

"Thomas si è lamentato dell'arbitro, gli ho detto che ero stato io a pagarlo per farlo arrivare prima in Nazionale. Mi ha chiesto se il Bayern avesse finanziato l'eliminazione, ma gli ho detto di no, erano soldi miei. Ovviamente sto scherzando (ride, ndr)".