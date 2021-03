Il giovanissimo allenatore del Lipsia è da qualche tempo sui taccuini di quasi tutti i DS del mondo, ma il Real Madrid aveva già pensato a lui già dai tempi dell’Hoffenheim ricevendo, sorprendentemente, una risposta negativa dal tedesco. Queste le sue parole, estrapolate dall’intervista rilasciata alla testata spagnola Sport: “Mi ha chiamato José Angel Sánchez (amministratore delegato del Real Madrid, ndr.), ma non fui l’unico ad essere contattato. Voleva conoscere le mie idee e la mia filosofia. Credo di aver preso la decisione giusta rimanendo in Germania. Il Real è uno dei club più grandi d’Europa. Se mi chiamassero in futuro, forse riceverebbero una risposta diversa. Però due anni fa non ero pronto, non avevo tempo di imparare la lingua e mi mancava esperienza: con l’Hoffenheim avevo giocato solo una partita in Europa”.