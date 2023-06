Altro "no" di Julian Nagelsmann. Dopo aver rifiutato la panchina del Chelsea che ha ripiegato sull'argentino Mauricio Pochettino, il 35enne tecnico tedesco ex Bayern Monaco ha interrotto la trattativa col Paris Saint-Germain. Nonostante la vittoria del campionato, il club francese non confermerà Christophe Galtier ed è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.



TRE NOMI - A questo punto rischia di riaprirsi la pista che porta all'italo-brasiliano del Bologna, Thiago Motta, già a Parigi prima come calciatore a fine carriera e poi a inizio carriera come tecnico alla guida dell'Under 19. Senza dimenticare due grandi nomi: il francese Zinedine Zidane (ex Real Madrid) e Luis Enrique (ex Barcellona e Roma), che dopo aver lasciato la nazionale spagnola aveva detto no al Chelsea proprio come Nagelsmann.