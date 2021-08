dominatore della Bundesliga nelle ultime nove stagioni,Niente prima casalinga per i campioni in carica, ma soprattuttorelativa all'inizio di un nuovo progetto.a livello di risultati. Ecco perché la prima stagionale sul campo del Borussia Monchengladbach rappresenta già un test molto importante.- Incredibile a dirsi, considerato che i bavaresi rappresentano uno degli esempi da seguire anche sotto il profilo gestionale con i loro oltre 20 anni bilanci in attivo, ma la pandemia ha condizionato molto anche le strategie dei campioni uscenti: lper 50 milioni di euro dal Lipsia. Sarà, per il resto, l'ennesima stagione costruita sulle spalle della vecchia guardia, Neuer, Kimmich, Muller e l'uomo dei record Lewandowski, e quella dell'attesa e definitiva esplosione di talenti in rampa di lancio come Goretzka e Sané;- Tolisso, uno tra Cuisance e Roca, forse Coman -, l'esterno offensivo del Tolosa a lungo nel mirino del Milan. Resta la squadra da battere per valori tecnici ed esperienza, ma le incognite legate alla novità non sono da sottovalutare.- Chi dunque può provare ad approfittare di un eventuale abbassamento della guardia da parte del Bayern Monaco?che ha perso il suo allenatore ma con l'avvento dello statunitense Jesse Marsch ha fondamentalmente puntato sulla continuità, affidandosi ad un altro tecnico allevato in casa (New York Red Bulls prima, Salisburgo poi) e perfettamente calato nel contesto. Upamecano (Bayern) e Konate (Liverpool) sono due sacrifici importanti, maImportanti le conferme di Angelino e Dani Olmo,che, dopo 6 mesi di difficoltà sotto l'aspetto fisico, è pronto ad esplodere definitivamente., accasatosi al Manchester United,, a patto di correre il rischio di perderlo nella prossima estate per "soli" 75 milioni.mentre i dubbi restano tali per quanto riguarda il rendimento della difesa, tallone d'Achille sotto la gestione Favre. Come se non bastasse, gli infortuni non hanno risparmiato la linea arretrata del Dortmund, colpendo in maniera molto seria soprattutto Morey e Zagadou., l'allenatore strappato non senza polemiche al Monchengladbach,anche quest'anno pure(bomber Weghorst e il quotato difensore Lacroix sono ancora lì e si sono aggiunti talenti molto interessanti come Bornauw, Vranckx e Nmecha), il(le stelle non sono partite, il colpo in entrata più importante è l'arrivo in panchina dell'ex mago dell'Eintracht Francoforte Huttler) e, che riparte da una scommmessa intrigante come il tecnico svizzero Seoane e dal solito mix di talento sparso per il campo, arricchito dagli arrivi di Bakker dal PSG e Kossounou dai campioni belgi del Bruges.- Le possibili sorprese? L'Union Berlino, che ha centrato il pass per la Conference League, va a caccia di conferme, l'Hertha è desideroso di riscattarsi dopo i tanti infruttuosi investimenti della passata stagion; occhio all'Eintracht, che ha perso André Silva e non è ancora sicuro di poter trattenere Kostic, rischiando di essere trascinato nella zona rossa della classifica, con Arminia Bielefeld, Greuther Furth che proveranno a conservare la categoria.