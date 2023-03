Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, è tornato a parlare di Joao Cancelo prima della partita di campionato contro l'Augsburg: "Avrà la possibilità di iniziare, a partire da ora. In un allenamento non era così attento perché perché non gli piaceva molto la situazione in cui si trovava. Quando non gioca non va tutto bene. Ci sono giocatori che se la cavano meglio, altri meno. C'è stata una sessione di allenamento in cui non si è comportato come avrei voluto, ma ho avuto una bella chiacchierata. Gli ho parlato del mio percorso, di quali possibilità si sarebbero potute sviluppare. Penso che questa chiacchierata gli sarà davvero utile, è stato molto aperto e non si è parlato solo di calcio. Dopo si è allenato bene, ha la gioia di tornare in campo. Tutto il carico e la negatività che ha sulle spalle deve essere lasciata fuori dal campo, gli darò un segnale per onorare il suo lavoro in allenamento e la sua reazione. Sono abbastanza fiducioso che mostrerà quello che ha fatto in allenamento".