Radja Nainggolan. Basta il nome per far tornare la nostalgia. Il belga è tornato a parlare della Roma, soffermandosi particolarmente sul momento che la squadra di Mourinho sta vivendo. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell’Anversa, rilasciate a Twitch di OCW Sport. Il Ninja parte subito forte parlando del momento attuale della sua ex squadra: "Ho parlato con diversi calciatori che sono stati allenati da Mourinho e mi hanno confermato che anche a un allenatore come il portoghese per vincere servono dei campioni. Tornerei a Roma anche adesso, ma rischierei di compromettere il legame che ho con i tifosi". La sua grinta non farebbe male. Poi Radja rimarca la differenza tra Roma e Milano: "A Roma è questione di vita o di morte, mentre a Milano è come giocare una partita tra amici".