Radja Nainggolan torna ad attaccare il ct del Belgio. L'ex centrocampista di Inter, Cagliari e Roma, oggi all'Anversa, ha affermato ai microfoni di Play Sports: "Penso che se ci fosse Antonio Conte alla guida della Nazionale, avremmo vinto dei trofei. Nel 2016 la squadra non era ancora pronta per vincere gli Europei. C'era sempre qualcosa che non andava. Poi hanno pensato che fosse colpa dell'allenatore. Se però ora confrontiamo il per​​corso di Marc Wilmots con quello di Roberto Martinez, vediamo che non è cambiato nulla in termini di risultati".