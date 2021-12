Charles De Ketelaere è uno dei talenti del Belgio ed è un obiettivo di mercato del Milan. L'ex Inter e Roma Radja Nainggolan, attualmente al Royal Antwerp, ha dichiarato a Nieuwsblad: " Quest'anno vincerà la Scarpa d'Oro belga ma io non sono affatto un suo tifoso. Lo vedo spesso sbagliare e segna troppo poco. Come numero dieci o ala mi piace di più, ma non mi fa impazzire. Se verrà votato come miglior giocatore esdel Belgio, non sarò d'accordo. In un'altra squadra sarebbe diverso; ora gioca nel Bruges e per tutti è un talento promettente. Non hai bisogno di altro per vincere un premio del genere".



SU NOA LANG - "Solo in termini di qualità, penso che sia uno dei migliori giocatori. Ma non lo sopporto, sta sempre a gesticolare con le mani e a protestare. Mettere a tacere tutti dopo essere stato invisibile per cinque partite. Queste sono cose che non accetto. Se tenesse i piedi per terra, sarebbe più forte".



SU CHI LO HA COLPITO - "Di tutti gli avversari, mi ha colpito solo Xavier Mercier. È un giocatore del Leuven? Ma è davvero bravo".