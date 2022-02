Radja Nainggolan, ex centrocampista di Inter e Roma, parla sul canale Twitch di OCW Sport: "Immobile è un grandissimo attaccante, anche se a me non piace. Io prediligo gli attaccanti che fanno giocare bene la squadra come Dzeko, che è il più forte con cui ho giocato. Immobile però alla Lazio con Milinkovic-Savic e Luis Alberto è il perfetto completamento e può segnare 30 gol a stagione per altri 3 o 4 anni".