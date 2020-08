Un futuro ancora da scrivere, un presente ben chiaro. Radja: il centrocampista belga,inizia dunque la stagione in rossoblù,Tutto da valutare, mase arriverà la proposta giusta, o comunque dia determinate condizioni.- Nel frattempo Nainggolanpiuttosto lungo per durata, e, in attesa del primo giorno di lavoro, previsto per domani, prima del ritiro di Aritzo, in provincia di Nuoro.durante la presentazione del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, lasciano intendere quella che è la strategia dei sardi: "Oggi è un giocatore dell’Inter.Va detto che a oggi non è nostro e il fatto che i nerazzurri siano in Europa League non aiuta nell’iniziare a parlarne".il club nerazzurro può aprire anche acon Nainggolan che sarebbepur di convincere l'Inter a confermare il prestito in Sardegna.Le 27 presenze e 6 reti dell'ultima stagione potrebbero essere migliorate con, anche perché le altre piste di cui si è parlato negli ultimi mesi,stessa, sono al momento tutte in stand by, anche sePer il momento comunque la permanenza in Sardegna rimane la priorità del calciatore.@AleDigio89