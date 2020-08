Il futuro di Radja Nainggolan è ancora fortemente in dubbio fra un ritorno all'Inter che, sulla carta, diventerà effettivo a fine mese e diversi club che lo stanno trattando per acquistarlo. La Fiorentina spera nel super affare, ma anche il Cagliari che lo ha avuto in prestito quest'anno, è ancora fortemente in corsa.



A dare un indizio è stato ancora una volta lo stesso centrocampista belga che, a margine di un evento benefico in Sardegna si è prestato ad una storia su Instagram con un amico vestito con la maglia del Cagliari e, dopo aver indicato lo stemma... Ecco le sue parole nel nostro video.