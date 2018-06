La Gazzetta dello Sport saluta con una prima pagina completa l’arrivo di Nainggolan all’Inter: “Welcome Ninja”, di fianco un’ immagine a metà fra un disegno e una foto d’album Panini d’altri tempi. Ma come, vien da dire, si svegliano ora? E poi un annuncio da rivista sociale più che da giornale indipendente?. In virtù d’un accordo tra Rcs (il gruppo editoriale della Gazzetta) e Inter, quest’ultima può riprodurre logo e pagine del giornale con messaggi propri.In questo caso si tratta del primo messaggio di auto pubblicità di un affare di calciomercato.A ben guardare si capisce che è un’operazione targata e firmata, ma è curiosa la scelta di ribadire, quasi che ce ne fosse bisogno, la “grandezza” del trasferimento andato in porto., a sancire l’ufficialità di qualcosa di cui si discute e disquisisce da più d’una settimana e anche l’idea, appunto, di non lasciarsi sfuggire ogni occasione di sviluppo del marketing.Ma c’era bisogno di questa