Intervistato da HetNieuwsblad, Radja Nainggolan ha parlato della scelta di andare a giocare in Belgio dopo il periodo negativo all'Inter e la mancata intesa col Cagliari.



"Certo che mi manca l'Italia, ci ho giocato e vissuto per diciassette anni. Ma nostalgia di casa, no. Guardo ancora tante partite delle mie squadre: Inter, Cagliari, Roma. E ho ancora frequenti contatti con i compagni di squadra. Pjanic, Dzeko, Kolarov, Brozovic, Perisic. Ho una vera amicizia con molti di quei ragazzi. Ma non mi pento affatto della mia scelta di venire all'Anversa. Sicuramente in vista del grande progetto e delle ambizioni del presidente. Vorrebbe giocare per diventare campione. E ovviamente lo voglio anch'io".