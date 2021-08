Radja Nainggolan si appresta a lasciare l'Italia e la Serie A dopo 17 anni. Svincolato dopo aver risolto il contratto che lo legava all'Inter fino a giugno 2022, il centrocampista belga ha deciso di accettare l'ultima proposta arrivata dal Royal Antwerp. Un rilancio arrivato nelle ultime ore dopo che la prima proposta era stata giudicata non soddisfacente dal punto di vista economico, alla pari di quella arrivata dal Cagliari - un biennale da 1,2 milioni di euro a stagione - che ha sempre rappresentato la prima scelta del Ninja.



Per Nainggolan, cresciuto nel settore giovanile del Beerschot, si prospetta dunque un ritorno nel suo Paese, dove lo attende un contratto fino al 2023 e la prospettiva di competere anche in campo internazionale, visto che l'Antwerp sarà impegnato nella doppia sfida contro i ciprioti dell'Omonia Nicosia per accedere alla fase a gironi di Europa League.