Arrivato da poco all'Anversa, a Radja Nainggolan gli fu tolta la patente perché fermato in alla guida in stato d'ebrezza. La notizia andò su tutti i giornali e a pochi mesi dall'episodio il centrocampista si è sfogato ai microfoni del programma belga The Cooke & Verhulst Show: "Mi hanno ritirato la patente per un mese e mezzo, ma penso che tutti bevano un bicchiere di troppo a volte. Non ci vedo nulla di sbagliato. Non sono un cattivo ragazzo, vivo come una persona normale ma dicono che ho dato un cattivo esempio ai bambini. Cosa dovrei fare allora? Allenarmi e stare a casa? Io cerco di vivere il più normale possibile, ma ogni volta che mi succede qualcosa finisco sui giornali".