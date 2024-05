Nainggolan sicuro: 'Fiorentina favorita sul Brugge. Io viola? Mi sarebbe piaciuto, ci siamo sentiti'

è intervenuto quest'oggi in un'intervista a Radio Bruno dove ha parlato della doppia sfida fra Fiorentina e Club Brugge e del momento della squadra gigliata: "Il Brugge è la squadra che negli ultimi anni ha vinto più volte lo scudetto e ha fatto anche bene in Europa. Ha tanta esperienza, sopratutto in Europa, però se devo scegliere una favorita dico la Fiorentina. Mi piace come gioca, mi piace come sta in campo, ha giocatori di qualità. Però è una partita da non sottovalutare. Ovviamente, nel Brugge ci sono anche tanti giovani, ma questo è il calcio belga: due-tre veterani e poi cambiano spesso i giovani perché li vendono in squadre estere. E’ una squadra che sta molto bene in questo periodo, è prima nei playoff del campionato dopo una cavalcata importante”.

“I viola sicuramente imposteranno la partita, perché hanno giocatori di qualità come Arthur. A me piace molto Duncan, he non gioca spesso, ci ho giocato a Cagliari, è un giocatore completo, non so quale sia il problema perché gioca poco. La forza di questa Fiorentina è che mantiene la sua impostazione di gioco anche dopo aver perso qualche partita. Secondo me è una cosa molto bella, è un po’ come il Sassuolo di qualche anno fa. Io impazzisco per Nico Gonzalez, è un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento”.

“Come squadra, la Fiorentina mi è sempre piaciuta. Andare a giocare lì era sempre molto difficile, parla la sua storia. Ci ho giocato quando ci stava Mutu e dopo ci sono stati altri grandissimi giocatori, ci sarà un motivo”.“Conosco molto bene Pradè, l’anno scorso ero a Firenze e l’ho incontrato. Mi diceva che mi aveva sempre voluto, abbiamo scherzato un pochino. Qualche voce c’è stata, qualche contatto c’è stato, ma alla fine non se n’è mai fatto niente. Però mi sarebbe piaciuto andare a Firenze, perché ha una bella storia, è una bella piazza, una bella città”.