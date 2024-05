Fiorentina-Bruges: le formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tornare ancora in finale, per il secondo anno consecutivo.• Partita: Fiorentina-Bruges• Data: giovedì 2 maggio 2024• Orario: 21.00• Canale TV: DAZN, Sky Sport• Streaming: DAZN, Sky Go, NOWFiorentina-Bruges, valevole per l’andata delle semifinali di Conference League, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.ItalianoJackers; Meijer, Sabbe, Mechele, Spileers, Skóraś; Odoi, Onyedika, Vanaken; Jutglà, Thiago.Hayen