Intervistato da DH in Belgio, il centrocampista ex-Inter e Roma e oggi ormai ex-Anversa, Radja Nainggolan ha parlato della sua nazionale e dei contatti che sta mantenendo con i convocati di Roberto Martinez. Fra questi c'è anche Romelu Lukaku.



IN QATAR - "Sono in contatto con alcuni ragazzi. Jan Vertonghen, per esempio, mi ha inviato un video su Instagram di me seduto in tribuna con Roberto Carlos, Cafu e Casillas, con il messaggio: 'Che diavolo ci fai qui?'.



SE LUKAKU SI STRAPPA - "Parlo anche con Mertens e Lukaku, che vuole giocare domenica. Io non correrei troppi rischi, all'Inter ha già saltato tante partite. Se si strappa ancora, non rideranno".