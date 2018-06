Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Radja Nainggolan è stizzito con la Roma per il modo in cui è stato scaricato dal club giallorosso a solo un anno dal rinnovo contrattuale. Ora il centrocampista belga è pronto a dettare le proprie condizioni per l'addio al club giallorosso ed è pronto ad accettare solo l'Inter.