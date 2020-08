Intervenuto in una diretta Instagram con l'ex-compagno Lorenzo Ariaudo ,il centrocampista dell'Inter e fino a oggi in prestito al Cagliari, Radja Nainggolan ha parlato del suo futuro confermando che fra le parti non c'è alcun accordo e tornerà a vestire la maglia nerazzurra. Poi una battuta su Messi. Ecco le parole riportate da FcInterNews



TORNO ALL'INTER - "Ho finito il prestito devo rientrare. E poi si vedrà. Oggi è il mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari".



IN FORMA - "Meno male che ho fatto già una settimana qui di allenamento. Hanno fatto una c...a con questa storia dei quattordici mesi... ".



MESSI - "Non conosco le dinamiche perché non leggo un c...o, ma alla fine rimarrà a Barcellona. Lui mio compagno di squadra all'Inter? No, non voglio giocare con lui (ride, ndr). Troppo forte".



LA BATTUTA - La chiusura con una battuta: "Ora devo andare a pagare alcune multe".