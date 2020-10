Sono ore importanti per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Perché già la giornata di oggi può diventare decisiva, i contatti sono in corso con l'Inter dopo la scelta fatta dal giocatore. "Vuole la Sardegna", ha rivelato Godin confermando l'intenzione del belga di tornare a Cagliari a tutti i costi. Radja ha già un accordo per un triennale con il presidente Giulini, sistemato l'ingaggio e ogni dettaglio, in queste ore atteso l'accordo con l'Inter.





La cifra pretesa da Marotta e Ausilio è di 12 milioni di euro, si ragiona su queste condizioni ma con i nerazzurri che comprerebbero Ladinetti e un altro giovane del Cagliari prenotandoli subito per il futuro. C'è da discutere proprio di questa seconda pedina e di eventuali bonus per coprire la cifra finale, ma la sensazione è che si possa chiudere a breve per il ritorno di Radja in Sardegna.