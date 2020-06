. Il centrocampista uruguaiano è stato uno dei punti di forza del, attirando inevitabilmente su di sé l'attenzione delle big italiane e raddoppiando il proprio valore di mercato (18 milioni la cifra pagata dai sardi al Boca Juniors).lo sa e, dopo aver risolto le questioni in sospeso a livello contrattuale, ora è pronto a trattare ilcon l'agente di Nandez. ProprioBetancourt ha indicato in domani una giornata chiave: "E' vicino l'accordo con il Cagliari per il rinnovo con clausola rescissoria e adeguamento contrattuale - ha spiegato a CalcioNapoli24 -. Domani incontrerò il presidente, la nuova clausola sarà più bassa di quella precedente (di poco superiore ai 30 milioni di euro). Prolungamento e abbassamento clausola non sono però gli unici indizi dati da Betancourt, che ha spalancato la porta a una delle pretendenti: "".- Musica per le orecchie degli azzurri, che nelle scorse settimane si erano inseriti alla corsa per il nazionale uruguaiano, già sul taccuino dell'di Conte e di alcuni club di Premier League. Giuntoli valuta attentamente il profilo di Nandez e con l'eventuale abbassamento dei costi legati alla clausola la strada potrebbe mettersi in discesa. Attesa quindi per l'esito dei dialoghi tra Giulini e Betancourt, ma non è l'unico fattore da considerare affinché si sviluppi un'operazione con il Napoli:, ma senza la cessione del brasiliano è difficile che la pista Nandez possa decollare. L'apertura è comunque importante: Nandez-Napoli, si può.