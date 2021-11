Da anni il nome di Nahitanfinisce, in ogni sessione., il centrocampista uruguaiano fin dai tempi del Boca Juniors è un gioiello apprezzato da tanti sul mercato, anche dalle big. Come tutti i gioielli, el Leon ha un prezzo alto: illo pagò 17 milioni di euro due anni e mezzo fa, per portarlo in Europa dall'Argentina, e nel suo contratto inserì unaUna cifra importante, in linea con le qualità e la duttilità di Nandez, che nessuno però sembra intenzionato a pagare, soprattutto in tempi post Covid. Nella prossima sessione invernale, chi vorrà il jolly potrà beneficiare di uno "sconto", come dichiarato dall'agente del giocatore Pablo, qualche settimana fa: ". Il presidente ci ha dabbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”.Chi può prendere Nandez? Tanti sono i club che hanno seguito il giocatore negli ultimi anni, in Italia e all'estero. Per gennaio, possono tornare in gioco. Soprattutto per i nerazzurri, un calciatore con le caratteristiche dell'uruguaiano farebbe comodo sia come esterno di destra sia come mezzala ​ nel 3-5-2 di Inzaghi. All'estero, l'insidia maggiore è rappresentata daldi Antonio Conte, che già in estate, prima che l'ex ct diventasse l'allenatore, aveva contattato il Cagliari per il classe '95. Ancora qualche settimana di attesa e Nahitan conoscerà il suo futuro: l'obiettivo è un altro salto in avanti nella sua carriera.