Giorni turbolenti per Nahitan Nandez, in quarantena a Cagliari per positività al Covid: sul centrocampista c'è un mandato d'arresto in Uruguay. Nandez infatti, riferiscono Telemundo ed El Observador, è stato denunciato dall'ex compagna Sarah Garcia Mauri, madre dei suoi due figli, per violenza domestica, psicologica e patrimoniale: la denuncia sarebbe sfociata in un mandato di detenzione nazionale, ma la Polizia non ha trovato a casa il calciatore, che era già in volo per l'Italia e la Sardegna. Avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti con il Cagliari, ma è risultato positivo al Covid e si trova in quarantena, in attesa di sviluppi anche sulla vicenda con l'ex compagna.