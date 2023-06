Nahitahn Nandez è un vecchio pallino del Napoli. Cinque anni fa per la prima volta sul taccuino di Cristiano Giuntoli ed è sempre stato seguito con attenzione, ma nel concreto non ci sono mai state le condizioni per affondare il colpo. Con il ritorno in Serie A del Cagliari e con il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe essere arrivato il momento dei saluti per il centrocampista uruguaiano.



PARLA L'AGENTE - Nandez, come detto, è legato al Cagliari per altri dodici mesi. Il costo del suo cartellino non è più quello delle precedenti sessioni di mercato, oggi non arriva neanche a 10 milioni di euro. Così ecco che potrebbe esserci l'occasione per il Napoli. Azzurri che continuano a tenerlo d'occhio e ne ha parlato l'entourage del giocatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Piace tanto al Napoli, ma per ora nessuna offerta ufficiale!".