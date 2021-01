Raymond Domenech non si smentisce mai. Il neo-allenatore del Nantes, non nuovo a dichiarazioni provocatorie e pirotecniche alla stampa, si è ripetuto quest'oggi in occasione della conferenza di presentazione della prossima partita contro il Brest. Ad accenderlo una domanda sul mercato della sua nuova squadra: "Jean Lucas non firma? Non lo so, non ho seguito le vicissitudini. È a Brest. Punto. Così è la vita. Mi sarebbe piaciuto prendere Maradona, ma è morto. È così. La finestra di mercato per me, ma come per tutti gli allenatori, è una ferita".