Alban Lafont, portiere ex Fiorentina in prestito al Nantes, in un'intervista a Marca ha strizzato l'occhio al mercato spagnolo:



"Sogno di giocare nei maggiori campionati, di vincere titoli, di giocare in Europa, di impormi in un club d'élite... Tutto ciò che è più naturale per un competitivo. In Spagna? Si, perché no..."